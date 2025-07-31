إيرادات الأربعاء.. "روكي الغلابة" الأول و"الشاطر" في المركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس الأربعاء 30 يوليو 2025، إيرادات بلغت 5 ملايين و251 ألفا و113 جنيها، موزعة على النحو التالي..

روكي الغلابة

احتل فيلم روكي الغلابة المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، محققا 2 مليون و516 ألفا و67 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

الشاطر

وذهب المركز الثاني لفيلم الشاطر، والذي حقق 2 مليون و19 ألفا و155 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

أحمد وأحمد

وفاز بالمركز الثالث فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 603 آلاف و236 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

المشروع X

وحصل على المركز الرابع فيلم المشروع X محققا 58 ألفا و289 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الخامس، وحقق 54 ألفا و366 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.