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إيراد "روكي الغلابة" يقترب من 3 ملايين جنيه في يومه الأول

11:00 م الخميس 31 يوليه 2025

دنيا سمير غانم فيلم روكي الغلابة

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كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 30 يوليو، فيلم روكي الغلابة ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم الصيف السينمائي لعام 2025.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 2 مليون و516 ألفا و67 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف كريم يوسف، ندى عزت وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إلى جانب ظهور النجمة إيمي سمير غانم كضيف شرف، والنجم أحمد الفيشاوي، الفنان محمد أسامة (أوس أوس).

جدير بالذكر أن دور العرض السينمائي تشهد منافسة 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: روكي الغلابة، ريستارت، المشروع X، أحمد وأحمد، الشاطر.

دور العرض السينمائي فيلم روكي الغلابة دنيا سمير غانم محمد ممدوح محمد ثروت
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