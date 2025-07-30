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بالصور.. دنيا سمير غانم تصل العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"

10:28 م الأربعاء 30 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح من العرض الخاص لروكي الغلابة
  • عرض 8 صورة
    دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح من العرض الخاص لروكي الغلابة
  • عرض 8 صورة
    كريم السبكي في عرض فيلم روكي الغلابة
  • عرض 8 صورة
    دنيا سمير غانم من العرض الخاص لروكي الغلابة
  • عرض 8 صورة
    كريم السبكي في عرض فيلم روكي الغلابة (3)
  • عرض 8 صورة
    كريم السبكي في عرض فيلم روكي الغلابة
  • عرض 8 صورة
    دنيا سمير غانم من العرض الخاص لروكي الغلابة
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كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان محمد ممدوح على التقاط الصور التذكارية، من العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".

وشهد العرض الخاص لـ "روكي الغلابة" حضور نجوم وأبطال وصناع العمل السينمائي، الذي يعرض في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

حضر العرض الخاص، الفنان محمد ثروت، المنتج كريم السبكي، الفنان حسن الرداد، وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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الفنانة دنيا سمير غانم العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم الفنان محمد ممدوح
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