بالصور.. محمد ممدوح يصل العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي

وصل الفنان محمد ممدوح العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"، والذي يعرض حاليًا في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص محمد ممدوح على التقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء" والتحدث لوسائل الإعلام والميديا.

شهد العرض الخاص أيضًا حضور الفنان محمد ثروت والفنان حسن الرداد.

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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