حسن الرداد ومحمد ثروت في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

شهد العرض الخاص وصول الفنان محمد ثروت والفنان حسن الرداد، السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم.

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.