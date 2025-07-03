تعرف على إيرادات "أحمد وأحمد" في يومه الأول بدور العرض السينمائي

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 2 يوليو، فيلم "أحمد وأحمد" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم الصيف لعام 2025.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادات بلغ 2 مليون و709 آلاف و393 جنيها، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر، بين الأفلام المتنافسة في نفس الموسم، وهي "سيكو سيكو، المشروع X، ريستارت، في عز الضهر".

"أحمد وأحمد" أشرف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: غادة عبدالرازق، طارق لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، أحمد عبدالوهاب، كريم سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن، حول شاب يفقد خاله الذاكرة، ويكتشف أنه زعيم عصابة ومتورط في الكثير من الجرائم.