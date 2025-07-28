محمد نزار يشارك في مهرجان تورنتو بـ"Sink": "قصة تطلبت منا الكثير"

كتبت- منى الموجي:

يطل الممثل الأردني محمد نزار في تجربة سينمائية جديدة على جمهوره، من خلال بطولة فيلم Sink للمخرجة زين دريعي، والذي يُعرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي .

استغرق تطوير فيلم Sink نحو 6 أعوام، وهو دراما إنسانية تتناول صراعات داخل العائلة وخيارات أخلاقية حادة، تُروى بصدق مؤثر وواقعية لافتة.

وعن تجربته في الفيلم، قال نزار: "المشاركة في Sink كانت من أكثر التجارب تحولاً في حياتي المهنية. رؤية زين دريعي والقوة العاطفية للقصة تطلبت منا الكثير، وأنا فخور بمشاركة هذا العمل مع العالم من خلال مهرجان تورنتو."

من جانبها، قالت المخرجة زين دريعي عن تعاونهما: "محمد يختار دائمًا أدوارًا تتحدى التوقعات وتعكس حقائق إنسانية معقدة. أداؤه فيSink كان حقيقيًا ومؤلمًا بصدق، لا يمكن نسيانه."

اشتهر نزار لأول مرة من خلال مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" بدور "عمر"، الشخصية المركبة التي لاقت صدى كبيرًا لدى الجمهور العربي. تبعت ذلك مشاركات ناجحة في أعمال مثل Gaza Mon Amour وThe Red Sea Makes Me Wanna Cry (الذي عُرض ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان)، إضافة إلى الفيلم الأردني القصير "خمسة أولاد وعجل".

يشارك في بطولة الفيلم كل من كلارا خوري، وسام طوبيا، تارا رفاعي، وأنتون قصير في أول ظهور لهما على الشاشة.