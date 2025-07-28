ماجد المصري يبدأ تصوير دوره في "الست لما" وينتظر عرض "الغربان"

كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده الأولى في فيلم الست لما مع النجمة يسرا، مجسدا شخصية زوجها ويواجهان العديد من المواقف.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

تجسد يسرا في فيلم "الست لما" شخصية دينا الكردي هي إعلامية مؤثرة في الأربعينيات، شخصية صارمة وعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تُدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعاني من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.

أما ياسمين رئيس فتعلب شخصية وفاء، فتاة في منتصف العشرينيات، وهي شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعاني من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

فيما تظهر درة بشخصية "فاطمة" في الأربعينات من عمرها، امرأة طيبة، جميلة، نشأت في ملجأ أيتام. تحلم بأن تصبح أما، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني. تسرد قصتها أمام الجميع، لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات".

جدير بالذكر أن ماجد المصري يشارك في بطولة فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، وظافر العابدين، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، كما ينتظر عرض فيلم "الغربان" مع عمرو سعد.