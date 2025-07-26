إيرادات الجمعة.. "الشاطر" الأول و"أحمد وأحمد" في المركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس الجمعة 25 يوليو 2025، إيرادات بلغت 6 ملايين و670 ألفا و330 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الشاطر

احتل فيلم الشاطر المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 4 ملايين و716 ألفا و236 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

أحمد وأحمد

وفاز بالمركز الثاني فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه مليون و505 آلاف و864 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

المشروع X

ذهب المركز الثالث لفيلم المشروع X محققا 302 ألف و332 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الرابع، محققا 145 ألفا و898 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.