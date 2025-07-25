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فيديو وصور- الجمهور يحاصر أمير كرارة وهنا الزاهد بالعرض الخاص لفيلم "الشاطر" في دبي

10:43 م الجمعة 25 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    العرض الخاص لفيلم الشاطر في دبي
  • عرض 6 صورة
    أمير كرارة مع الجمهور
  • عرض 6 صورة
    هنا الزاهد مع الجمهور في دبي
  • عرض 6 صورة
    العرض الخاص لفيلم الشاطر بحضور أبطاله
  • عرض 6 صورة
    أبطال فيلم الشاطر مع الجمهور في دبي
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كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الجمعة العرض الخاص لفيلم "الشاطر" في دبي بحضور نجومه وصناعه.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس العرض الخاص عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله نجوم الفيلم وهم يلتقطون العديد من الصور التذكارية مع الجمهور على رأسهم الفنان أمير كرارة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان مصطفى غريب.

يواصل فيلم "الشاطر" تصدر الإيرادات في شباك التذاكر المصري بإيرادات كبيرة وسط منافسة شرسة.

تدور أحداث فيلم "الشاطر" في إطار كوميدي، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل سبب طبيعة وظيفته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أمير كرارة في الدراما التلفزيونية كان مسلسل "بيت الرفاعي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

فيلم الشاطر هنا الزاهد أمير كرارة دبي
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