إيرادات الخميس.. "الشاطر" يحافظ على الصدارة و"ريستارت" بالمركز الرابع

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع x، ريستارت، سيكو سيكو، في عز الضهر، وحققت أمس الخميس 24 يوليو 2025، إيرادات بلغت 6 ملايين و794 ألفا و830 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الشاطر

احتل فيلم الشاطر المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 4 ملايين و775 ألفا و510 جنيهات.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي

أحمد وأحمد

وفاز بالمركز الثاني فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه مليونا و513 ألفا و692 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

المشروع X

ذهب المركز الثالث لفيلم المشروع X محققا 294 ألفا و103 جنيهات.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الرابع، محققا 209 آلاف و87 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

في عز الضهر

وكان المركز الخامس فيلم في عز الضهر، والذي حقق 1687 جنيها.

"في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

سيكو سيكو

وحصل على المركز السادس فيلم "سيكو سيكو"، وحقق 751 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.