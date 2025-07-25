أحمد الفيشاوي ينشر صورًا تجمعه بمؤلف فيلم "سفاح التجمع"

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورا تجمعه مع السيناريست محمد صلاح العزب من كواليس التحضير لفيلم "سفاح التجمع" والذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي الصور عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "أنا والسفاح الحقيقي المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب من تحضيرات شخصية شريف، فيلم سفاح التجمع".

وكان السيناريست محمد صلاح العزب كشف خلال الفترة الماضية عن تعاقده مع المنتج أحمد السبكي على كتابة عمل فني عن "سفاح التجمع".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي الفنية، كانت من خلال فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود.