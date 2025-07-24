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قبل عرضه في السينمات.. دنيا سمير غانم تواصل الترويجي لفيلم "روكي الغلابة"

09:00 ص الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد ثروت فيلم روكي الغلابة
  • عرض 5 صورة
    محمد ممدوح فيلم روكي الغلابة
  • عرض 5 صورة
    كايلا رامي رضوان فيلم روكي الغلابة
  • عرض 5 صورة
    احمد طلعت فيلم روكي الغلابة
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كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم الترويج لفيلمها الجديد "روكي الغلابة" والمقرر عرضه في السينمات الأسبوع المقبل.

ونشرت دنيا بوسترات منفردة لأبطال الفيلم، بمشاركة ابنتها كايلا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت دنيا: "باقي من الزمن ٧ أيام، روكي الغلابة ٣٠ يوليو بجميع سينمات مصر".

وتقدم دنيا خلال أحداث العمل، شخصية تسمى روكي الغلابة، وهي لاعبة البوكس، بودي جارد الخاص بالفنان محمد ممدوح، كما يظهر أيضًا محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بـ دنيا سمير غانم.

فيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، أحمد الفيشاوي، وغيرهم، وإخراج أحمد الجندي.

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دنيا سمير غانم روكي الغلابة انستجرام دنيا سمير غانم
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