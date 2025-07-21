بعد عرضه في مصر.. الأردن تستقبل فيلم "شرق 12" بحضور مخرجته

كتبت- منى الموجي:

تستضيف مؤسسة "دارة الفنون" بالمملكة الأردنية الهاشمية فيلم "شرق 12" للمخرجة هالة القوصي، حيث يُعرض لأول مرة في الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 23 يوليو، ويُدار نقاش مع مخرجته.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه "شرق 12" بعد عرضه تجاريا في مصر، عقب خوضه رحلة ناجحة في المهرجانات العالمية، إذ تسبب الإقبال الجماهيري على الفيلم في مد فترة عرضه والتي كانت مقررة سلفا بأسبوعين، إذ يعرض الفيلم حاليا للأسبوع الرابع في سينما زاوية ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة السينمائية.

الفيلم من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحصل على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرالا السينمائي الدولي بالهند، كما تم اختياره ليعرض ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان روتردام الدولي في نسخته الـ 54، بالإضافة إلى أنه افتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين السينمائي 2025.

يذكر أن هالة القوصي هي فنانة بصرية ومخرجة تعمل في مصر وهولندا وأنتجت عدد من الأفلام القصيرة التي عُرضت في مهرجانات ومعارض دولية. ويعد فيلم "شرق 12" فيلمها الروائي الثاني، إذ عُرض فيلمها الأول "زهرة الصبار" للمرة الأولى في مسابقة مهرجان روتردام الدولي وحصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي الدولي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان أسوان لسينما المرأة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان القومي للسينما وجائزة أحسن ممثلة مساعدة في مهرجان جمعية النقاد.