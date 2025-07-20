فيلم "سفاح التجمع".. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لأحدث أعماله الفنية

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بوستر دعائي لفيلم "سفاح التجمع".

ونشر الفيشاوي البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "انتظروا كريم في سفاح التجمع . فيلم سينمائى تأليف و إخراج محمد صلاح العزب من إنتاج أحمد السبكي".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية كان فيلم "عادل مش عادل"، من بطولة: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، أوتاكا، بدرية طلبة، ومن إنتاج عز غنيم وهيثم حسن، في أول تعاون بين الشركتين، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

اقرأ أيضا..

"يا حلاوتكم يا طعامتكم".. محمد علي رزق يوجه رسالة لـ نجوم مسلسل "كتالوج"

محمد رمضان يروّج لأغنيته الجديدة "من ضهر راجل"