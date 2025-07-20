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فيلم "سفاح التجمع".. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لأحدث أعماله الفنية

09:37 م الأحد 20 يوليه 2025

أحمد الفيشاوي

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بوستر دعائي لفيلم "سفاح التجمع".

ونشر الفيشاوي البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "انتظروا كريم في سفاح التجمع . فيلم سينمائى تأليف و إخراج محمد صلاح العزب من إنتاج أحمد السبكي".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية كان فيلم "عادل مش عادل"، من بطولة: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، أوتاكا، بدرية طلبة، ومن إنتاج عز غنيم وهيثم حسن، في أول تعاون بين الشركتين، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

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أحمد الفيشاوي فيلم سفاح التجمع انستجرام أحمد الفيشاوي
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