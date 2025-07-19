إيرادات الجمعة.. "الشاطر" الأول و"أحمد وأحمد" بالمركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، في عز الضهر، وحققت أمس الجمعة 18 يوليو 2025، إيرادات بلغت 7 ملايين و931 ألفا و802 جنيه، موزعة على النحو التالي..

الشاطر

احتل فيلم الشاطر المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 5 ملايين و114 ألفا و893 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

أحمد وأحمد

وفاز بالمركز الثاني فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 2 مليون و171 ألفا و909 جنيهات.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

المشروع X

ذهب المركز الثالث لفيلم المشروع X محققا 365 ألفا و97 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الرابع، محققا 264 ألفا و217 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

سيكو سيكو

وحصل على المركز الخامس فيلم "سيكو سيكو"، وحقق 8 آلاف و208 جنيهات.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

في عز الضهر

وكان المركز السادس فيلم في عز الضهر، والذي حقق 7 آلاف و478 جنيها.

"في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.