"متروبوليس سينما" تحتفي بأعمال جوانا حاجي وخليل جريج

كتبت- منى الموجي:

أعلنت جمعية متروبوليس سينما عن سلسلة عروض تحتفي بأعمال الفنانة جوانا حاجي توما والفنان خليل جريج، اللذَين نسجا معاً تجربة سينمائية فريدة، تمزج بين الوثائقي والروائي.

تأتي سلسلة هذه العروض بالتوازي مع معرض "ذكرى النور" لجوانا وخليل، المُقام حالياً في متحف سرسق ويستمر حتى ٤ سبتمبر.

تُقام هذه الدورة السينمائية على 4 أمسيات، في 21 و22 و28 و30 يوليو، وتشكل رحلة عبر أربعة أفلام لجوانا حاجي توما وخليل جريج، تُعيد النظر في الذاكرة والغياب والحب والمنفى.

الأفلام هي:

- "دفاتر مايا"، فيلم يحمل تمرّدًا لابنة تنبش في ماضي والدتها، واختير لتمثيل لبنان رسميًا في جائزة الأوسكار لعام ٢٠٢٣، ونافس على الدبّ الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما نال جائزة الجمهور في مهرجان سان فرانسيسكو للفيلم العربي.

- "بدي شوف"، عُرض ضمن قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي، حيث تنطلق كاترين دونوف في رحلة حسّية عبر أطلال الحرب، في تجربة بصرية تتأرجح بين الواقع والتأمل.

- "يوم آخر"، الفائز بجائزة النقاد الدوليين FIPRESCI وجائزة دون كيشوت في مهرجان لوكارنو السينمائي، يتوغّل في صمت النسيان وأثر الغياب، من خلال يومٍ واحد تتقاطع فيه الهشاشة بالأمل.

- "النادي اللبناني للصواريخ"، يوثّق مشروعًا طموحًا ومنسيًا لاستكشاف الفضاء في ستينيات لبنان، وقد حاز جائزة أفضل مخرج في مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، وشارك في البرنامج الرسمي لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي.