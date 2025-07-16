كتب - معتز عباس:

طرحت شركة السبكي، البرومو الرسمي لفيلم روكي الغلابة، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

ونشرت شركة السبكي، برومو الفيلم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الإعلان الرسمي لـ فيلم روكي الغلابة٣٠ يوليو بجميع سينمات مصر".

وتقدم دنيا خلال أحداث العمل، شخصية تسمى روكي الغلابة، وهي لاعبة البوكس، بودي جارد الخاص بالفنان محمد ممدوح، كما يظهر أيضًا محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بـ دنيا سمير غانم..

فيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، أحمد الفيشاوي، وغيرهم، وإخراج أحمد الجندي.

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