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لأول مرة .. ظهور أمير كرارة مع زوجته وأبنائه في العرض الخاص لفيلم الشاطر

09:29 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    المنتج تامر مرسي وزوجته في العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة وأسرته على السجادة الحمراء فيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة وأسرته على السجادة الحمراء فيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة وأسرته على السجادة الحمراء فيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة وأسرته على السجادة الحمراء فيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة يحتفل مع اسرته بالعرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة يحتفل مع اسرته والأسدقاء بلعرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة وأسرته على السجادة الحمراء فيلم الشاطر
  • عرض 12 صورة
    أمير كرارة وأسرته على السجادة الحمراء فيلم الشاطر
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كتب - معتز عباس:
تصوير / نادر نبيل:

بدأ منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، الذي يقام حاليًا في سينما فوكس في مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور نجوم وأبطال العمل السينمائي.

وشهد العرض الخاص، وصول النجم أمير كرارة بطل "الشاطر" رفقة زوجته وأبنائه، والذين حرصوا لأول مرة على التقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء".

وصل العرض الخاص أبطال الفيلم، النجم أمير كرارة، والفنان محمد عبدالرحمن، المنتج تامر مرسي وزوجته، الفنانة دينا فؤاد وابنتها.
فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

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العرض الخاص لفيلم الشاطر فيلم الشاطر أمير كرارة
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