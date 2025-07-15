كتب - معتز عباس:

تصوير / نادر نبيل:

بدأ منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، الذي يقام حاليًا في سينما فوكس في مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور نجوم وأبطال العمل السينمائي.

وشهد العرض الخاص، وصول النجم أمير كرارة بطل "الشاطر" رفقة زوجته وأبنائه، والذين حرصوا لأول مرة على التقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء".

وصل العرض الخاص أبطال الفيلم، النجم أمير كرارة، والفنان محمد عبدالرحمن، المنتج تامر مرسي وزوجته، الفنانة دينا فؤاد وابنتها.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

اقرأ أيضا..

بالصور.. أحدث ظهور لـ سوزي الأردنية في العرض الخاص لفيلم "الشاطر"



"تكميم ولا ريجيم؟".. صورة ويزو تثير الجدل بعد خسارتها الوزن بشكل ملحوظ



