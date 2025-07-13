إيرادات السبت.. "المشروع X" الثاني و"ريستارت" بالمركز الثالث

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، في عز الضهر، وحققت أمس السبت 12 يوليو 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و151 ألفا و203 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

أحمد وأحمد

احتل فيلم أحمد وأحمد المركز الأول، متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 3 ملايين و1017 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

المشروع X

فاز بالمركز الثاني فيلم المشروع X وحقق 634 ألفا و847 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثالث، محققا 476 ألفا و321 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

في عز الضهر

وحصل على المركز الرابع فيلم في عز الضهر، والذي حقق 25 ألفا و319 جنيها.

"في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

سيكو سيكو

وذهب المركز الخامس والأخير لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 13 ألفا و699 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.