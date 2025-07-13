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الأربعاء.. عرض "إلى عالم مجهول" في سينما زاوية

06:05 م الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إلى عالم مجهول
  • عرض 4 صورة
    إلى عالم مجهول
  • عرض 4 صورة
    إلى عالم مجهول
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كتبت- منى الموجي:

تستقبل سينما زاوية بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 من يوليو الجاري الفيلم الفلسطيني "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل، إذ يعرض كجزء من فعاليات الدورة الثامنة من أيام القاهرة السينمائية، وذلك بعد طرحه في المنطقة العربية.

الفيلم شاهده الجمهور في عدة دول: المغرب وتونس ولبنان والإمارات وحاليا في فلسطين والأردن، وذلك بعد رحلة طويلة له في أكثر من 100 مهرجان في مختلف أنحاء العالم.

أقيم للفيلم أكثر من 40 عرض سينمائي حصل خلالها على ما يزيد عن 20 جائزة، والتي بدأت في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة "نصف شهر المخرجين -Quinzaine" عام 2024.

"إلى عالم مجهول" يروي قصة المحاولات اليائسة لاثنين من أبناء العم الفلسطينيين الذين تقطعت بهما السبل في أثينا لإيجاد وسيلة للوصول إلى ألمانيا. يدخر شاتيلا ورضا المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا. عندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهم مهربين وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه من بيئتهما اليائسة قبل فوات الآوان.

الفيلم من بطولة محمود بكري وآرام صباح ومحمد الصرافة ومعتز الشلتوح ومنذر رياحنة ومحمد غسان.

إلى عالم مجهول سينما زاوية
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