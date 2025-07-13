كتب - معتز عباس:

يشارك المركز القومي للسينما برئاسة أحمد صالح في فعاليات محور "تراثك ميراثك" بعرض الفيلم التسجيلي "مقاهي وأزمنة"، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها".

ويواصل مركز الثقافة السينمائية – التابع للمركز القومي للسينما – أنشطته المتنوعة ضمن المبادرة، بعرض فيلم "مقاهي وأزمنة" يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو .

فيلم "مقاهي وأزمنة" سيناريو وإخراج الراحل سميح منسي، والذي ينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة.

ويتناول الفيلم، المقاهي الشعبية ومقاهي المثقفين التي كانت تُعد ملتقى فكريًا واجتماعيًا هامًا للمفكرين والأدباء، ودورها في احتضان الحركات الثورية خلال القرن الماضي، حتى أصبحت ذات دلالة ثقافية وتاريخية بارزة.

يُذكر أن المخرج سميح منسي ترك بصمة مميزة في السينما التسجيلية والروائية عبر مشواره الفني الحافل، ومن أبرز أعماله: "للذاكرة وقائع"، و"أوان البحر"، و"نازلين التحرير"، و"واحد كابتشينو"، وكان آخر أفلامه التسجيلية "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.

اقرأ أيضا..

أحمد سعد يعلن طرح ألبوم "بيستهبل" على جزئين.. تعرف على الموعد

مي عمر: "الشماتة في حد وقت ضعفه من أبشع الصفات"



