شاهد البوستر الرسمي لفيلم "روكي الغلابة"

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها البوستر الرسمي لفيلم روكي الغلابة، الذي تشارك بطولته الفنان محمد ممدوح.

وكشفت عن موعد عرضه في سينمات مصر والوطن العربي، إذ يعرض يوم 30 يوليو الجاري بدور العرض بمصر.



وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام: البوستر الرسمي لفيلم روكي الغلابة، 30 يوليو بجميع سينمات مصر، و14 أغسطس

في جميع سينمات الوطن العربي.



وتقدم دنيا خلال أحداث العمل، شخصية تسمى روكي الغلابة، وهي لاعبة البوكس، بودي جارد الخاص بالفنان محمد ممدوح، كما يظهر أيضًا محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بـ دنيا سمير غانم..

