كتبت- منى الموجي:

ينتظر الفنان الشاب أحمد عصام السيد، عرض فيلم "الشاطر"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 16 يوليو الجاري، ويشارك في بطولته أمام النجم أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد.

يقدّم أحمد عصام السيد شخصية فيديو بلوجر يجد نفسه في ورطة غير متوقعة، وتقوده الظروف إلى أن يكون السبب الرئيسي في انطلاق مغامرة بطل الفيلم (أمير كرارة). ليبدأ عالم من المطاردات والتحديات، في إطار أكشن كوميدي مشوّق.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل.

من ناحية أخرى، يواصل أحمد عصام السيد تصوير دوره في فيلم ابن مين فيهم، بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، كما ينتظر طرح مسلسل "كتالوج" على منصة نتفليكس، بطولة محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، وتظهر خلاله ريهام عبدالغفور كضيف شرف.