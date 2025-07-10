بحضور زيزو.. فهمي والسقا يحتفلان بفيلم "أحمد وأحمد" في دبي

كتبت- منى الموجي:

احتفل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد "أحمد وأحمد"، الذي أُقيم في ريل سينما – دبي، وسط حضور فني وإعلامي كبير.

وشهد العرض الخاص تواجد عدد من النجوم المتواجدين في الإمارات، أبرزهم: فتحي عبدالوهاب وبيومي فؤاد وسيد رجب والإعلامي الإماراتي أنس بوخش، إلى جانب حضور لاعب كرة القدم ونجم منتخب مصر أحمد سيد "زيزو".

فيلم "أحمد وأحمد" حقق إيرادات مرتفعة منذ طرحه في دور العرض السينمائي في مصر، تجاوزت 20 مليون جنيه، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، ويجمع بين النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهما: جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، أحمد عبدالوهاب، سامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.