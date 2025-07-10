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ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن ينتهيان من تصوير "ماما وبابا"

07:50 م الخميس 10 يوليو 2025

ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن ينتهيان من تصوير ''مام

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كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة ياسمين رئيس من تصوير فيلمها الجديد "ماما وبابا" والذي يجمعها بالفنان محمد عبدالرحمن.

فيلم ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن توتا، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.

من ناحية أخرى، بدأت ياسمين رئيس مؤخراً تصوير فيلمها الست لما، من بطولة يسرا، درة، انتصار، دنيا سامي، تأليف كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي. وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي إذ يطرح عددًا من قضايا المرأة.

شاركت ياسمين رئيس في بطولة مسلسل منتهي الصلاحية ومسلسل جودر 2، وتم عرضهما في الموسم الرمضاني 2025.

الفنانة ياسمين رئيس فيلم ياسمين رئيس الجديد فيلم ماما وبابا الفنان محمد عبدالرحمن توتا الإنتهاء من تصوير ماما وبابا
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