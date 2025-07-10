يُعرض في 13 أغسطس.. عمرو يوسف يروج لـ"درويش" وينشر البرومو الرسمي

كتبت- منى الموجي:

روج النجم عمرو يوسف لفيلمه الجديد "درويش"، ونشر البرومو الرسمي له، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إذ من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في مصر 13 أغسطس، وفي جميع أنحاء الوطن العربي 28 أغسطس.

"درويش" بطولة عمرو يوسف، ويقدم توليفة درامية تمزج بين الإثارة، الكوميديا، وتتناول موضوعات الخيانة والعلاقات المعقدة.

يحكي الفيلم قصة درويش، الذي يعيش وفق قاعدة واحدة: "فكّر بسرعة، وتحرك أسرع"، يدخل في صفقة تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدخله في عالم لا يشبهه: مليء بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات، وقصة حب لم تكن في الحسبان. وبين مطاردات، وامرأتين، تبدأ لعبته القديمة بالتفكك، وتتحول السرعة إلى فوضى.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبدالوهاب.





