بالصور| السقا يحتفل بفيلمه "أحمد وأحمد" مع جمهوره في دبي

كتبت- منى الموجي:

احتفل النجم أحمد السقا بعرض فيلمه "أحمد وأحمد" فى دبي مع الجمهور الذي حرص على التواجد والتقاط الصور التذكارية معه، كما شهد الاحتفال حضور شريكه في بطولة الفيلم الفنان أحمد فهمي.

وحصد فيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي إيرادات كبيرة، تجاوزت 20 مليون جنيه.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، ويفقد الذاكرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبدالوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبدالرازق، والعمل أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.