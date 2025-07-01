بحضور السقا وفهمي وغادة عبدالرازق.. 18 صورة جديدة من عرض "أحمد وأحمد"

كتبت- منى الموجي:

احتفل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، بفيلمهما "أحمد وأحمد" في عرض خاص أقيم بـ ڤوكس سينما في مول مصر بمنطقة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض حضور كوكبة من نجوم الفن، إلى جانب صنّاع العمل، وبينهم: چيهان الشماشرجي، غادة عبدالرازق، حاتم صلاح، عمرو سعد، المخرج أحمد نادر جلال، تامر فرج، المخرج مجدي الهواري وزوجته دنيا عبدالمعبود، هلا السعيد، سينتيا خليفة، كريمة منصور، لاعب كرة القدم سابقا أحمد حسن.

كما حرص حمزة وياسين نجلا النجم أحمد السقا على الحضور ودعم والدهما في العرض الخاص.

والتقط الحضور صورا تذكارية أمام عدسات كاميرات المواقع والقنوات الفضائية، قبل مشاهدة الفيلم مع الصحفيين والمراسلين والنجوم.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، چيهان الشماشرجي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، علي صبحي، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز.