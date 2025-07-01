بعد طرح الإعلان التشويقي.. تفاصيل فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركات المنتجة للفيلم الرومانسي "هيبتا: المناظرة الأخيرة" عن الإعلان التشويقي، والذي يكشف لمحة أولى عن العمل.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقات العاطفية ومدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها. يأخذ الفيلم الجمهور إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف تتشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

يذكر أن الفيلم المصنف كدراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويشارك في البطولة كل من منة شلبي، كريم فهمي ومحمد ممدوح، وجيهان الشماشرجي، وسلمى أبو ضيف، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

هيبتا: المناظرة الأخيرة من إنتاج "ذا بروديوسرز"، "ڨوكس ستوديوز"، "فيلم سكوير"، و"ايميرسيف" ومن المقرر عرضه قريباً في جميع دور السينما بالوطن العربي.