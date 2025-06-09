"ريستارت" لتامر حسني يتصدر شباك التذاكر عربيا

كتب - هاني صابر:

تصدر فيلم "ريستارت"للنجم تامر حسني، شباك التذاكر في الدول العربية، محققًا نقلة نوعية للسينما المصرية في الحضور الإقليمي، ومؤكدًا مكانة "تامر" كأحد النجوم في العالم العربي.

وسجل الفيلم، الذي بدأ عرضه في دور السينما يوم 29 مايو، إيرادات اقتربت من 50 مليون جنيه مصري في أول أيام إجازة العيد، في افتتاحية استثنائية تعكس جماهيريته الواسعة، وتعد الأعلى في مشوار تامر حسني السينمائي حتى الآن.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

تحت تأثير شخصية تُدعى "الجوكر"، وكيل رقمي يستغل طموح الشباب للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ محمد رحلة تحول كلي في شخصيته وسلوكياته، حتى يجد نفسه مضطرًا إلى إعادة تشغيل حياته – بالمعنى الحرفي والرمزي – بعد أن يكتشف الزيف الذي كان يعيشه.

ويقدم الفيلم رؤية اجتماعية معاصرة تنتقد هوس التريند، وتسأل بشكل مباشر: من نحن وسط هذا الضجيج الرقمي؟ ومن نكون حين نُترك وحيدين بعد أن يخفت الضوء الإلكتروني؟

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم إلى جانب تامر حسني، من بينهم هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

"ريستارت" هو ثاني تعاون سينمائي بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم "مش أنا"، ويأتي من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج حسام حسني، وقد استغرق تطوير السيناريو أكثر من عام ونصف، حيث بُني على واقعة حقيقية تم توظيفها دراميًا في قالب يمزج بين الكوميديا السوداء والدراما النفسية والاجتماعية.

وشارك تامر حسني في الجانب الموسيقي للعمل، إلى جانب الموسيقيين رضا البحراوي وساري هاني، ليضيفوا بعدًا صوتيًا حيويًا رافق تطور الشخصيات والأحداث.