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تفاصيل شخصية الفنانة درة بفيلم "الست لما"

06:57 م الإثنين 09 يونيو 2025

درة

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كتب هاني صابر :

تشارك الفنانة درة في بطولة فيلم "الست لما" الذي انطلق تصويره مؤخرا.

وتجسد درة بالعمل دور "فاطمة" فتاة في الأربعينيات من عمرها، نشأت في ملجأ أيتام وتحلم بأن تصبح أما، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء.

وتسرد قصتها أمام الجميع لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات، حيث يسلط قضية من قضاياه وهى الاغتصاب الزوجي بأنه جريمة يغفلها المجتمع.

تدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي يطرح عدد من قضايا المرأة بشكل لايت.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، إنتصار، أحمد صيام.

درة الست لما
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