"مفيش رؤية ولا مخرج".. طارق الشناوي ينتقد أبطال وصناع فيلم "ريستارت"

كتب - معتز عباس

وجه الناقد الفني طارق الشناوي، انتقادات لاذعة لـ أبطال وصناع فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وقال "الشناوي" في لقائه ببرنامج "ET بالعربي" عبر موقع "انستجرام"، إن فيلم "ريستارت" من الناحية والنظرية تامر حسني ابتعد تمامًا عن التأليف والإخراج، لكن عمليًا تامر موجود بفكره وتفاصيله الفنية، متابعًا: "الفيلم مفيش رؤية مفيش إضافة مفيش مخرج".

وأضاف: "أنا محستش إن سارة وفيق أضافت حاجة في الفيلم، لو شيلنا اسمها وحطينا إخراج تامر حسني مش هنحس بالفرق، لأن هي مش بتستخدم أدوات المخرج، إحنا شايفين حوارات كوميدية فيها مبالغات واستظراف والمخرجة سايبة الممثلين".

وتابع: "تامر لو قولت له خلي حد تاني يكتب ويخرج هيكون سلاح الأرقام لصالحه بناء على أرقام فيلم بحبك الأخير واللي كان من تأليفه وإخراجه، لو تامر جاب مريم ناعوم او شريف عرفة أو مروان حامد، هيروح في دايرة تانية، هو سلاحه الأرقام وأنا كده ناجح، وهيقولك ما يمكن الأسماء دي تنزلني درجة".

وأتم "هنا الزاهد، لها أدوار أعلى من كدة بكتير، لكن هذه المرة بنت حلوة وخلاص".

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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