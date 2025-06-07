إيرادات أول أيام عيد الأضحى.. "المشروع X" الأول و"ريستارت" الثاني

كتبت- منى الموجي:

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي في 2025، تنافس 3 أفلام فقط على إيرادات شباك التذاكر، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، وحققت أمس الجمعة –أول أيام العيد- 6 يونيو 2025، إيرادات بلغت 14 مليونا و484 ألفا و929 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع x

احتل فيلم المشروع X المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 7 ملايين و551 ألفا و350 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثاني، محققا 6 ملايين و505 آلاف و577 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثالث لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 428 ألفا و2 جنيه.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.