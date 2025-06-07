يسرا: 7 Dogs فيلم عظيم ونقلة نوعية للسينما العربية والمصرية

كتبت- منى الموجي:

عبرت النجمة يسرا، عن سعادتها بفيلم 7 Dogs، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، الملصق الدعائي الرسمي للعمل، والذي يجمع كريم وعز، وعلقت "بكل فخر، فيلم عظيم مثل 7 Dogs يضم عددًا كبيرًا من النجوم العالميين والمصريين الذين حققوا مكانة عالمية مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز".

وتابعت "هذا الحدث يشكل نقلة نوعية للسينما العربية والمصرية على مستوى العالم، شكرًا المستشار تركي آل الشيخ على هذه الخطوة العظيمة".

جدير بالذكر أن النجمة يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلم "الست لما" بطولة ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

كما تشارك في فيلم "بنات فاتن"، بطولة: هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.