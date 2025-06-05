إيرادات الأربعاء.. "المشروع X" يواصل تفوقه و"ريستارت" بالمركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 3 أفلام، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، وحققت أمس الأربعاء 4 يونيو 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و707 آلاف و386 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X، المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و254 ألفا و722 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثاني، محققا 2 مليون و56 ألفا و741 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثالث لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 395 ألفا و923 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

