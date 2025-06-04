كتب - معتز عباس:

أعلن صناع الفيلم القصير "قفلة" عن مشاركته رسميا ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ37 من مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي".

ويقام المهرجان في مدينة بالم سبرينجز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي يعتبر مؤهلا لجوائز الأوسكار وBAFTA وجويا الإسبانية.

ونشر المخرج أحمد الزغبي بوستر الفيلم للأبطال، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "يسعدنا أن نعلن أن فيلمنا "قفلة" قد تم اختياره رسمياً للمنافسة في مهرجان بالم سبرينجز الدولي القصير، وهو مهرجان مؤهل لجوائز الأوسكار، وبافتا، وجوائز جويا".

وأضاف: "العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة سيقام في الفترة من 24 إلى 30 يونيو، تهانينا لجميع الممثلين والطاقم".

"قفلة" من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق، يوسف دريس.

يذكر أن فيلم "قفلة" شارك في المسابقة الرسمية للدورة 55 من مهرجان تامبيري السينمائي الدولي بفنلندا، أحد أعرق المهرجانات السينمائية القصيرة في أوروبا، والمؤهل أيضا للأوسكار.

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