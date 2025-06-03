كتبت- منى الموجي:

أعلن تطبيق "يانغو بلاي" عن عرضه فيلم "سيكو سيكو" حصريا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر المبارك.

حصد فيلم "سيكو سيكو" نجاحًا كبيرا بإيرادات قياسية بلغت أكثر من 181 مليون جنيه و3.5 مليون ريال سعودي خلال ثمانية أسابيع.

"سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل باسم سمرة وخالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول شابين يؤدي دوريهما عصام عمر وطه دسوقي: الأول يعمل في شركة شحن، والثاني مدمن ألعاب إلكترونية. يجدان نفسيهما في ورطة غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والتحديات المتتالية. في محاولة للنجاة، يخوضان مغامرة مثيرة تجمع بين التشويق والكوميديا.

ويأتي هذا بعد نجاح طه دسوقي وعصام عمر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "ولاد الشمس" و"نُص الشعب اسمه محمد".