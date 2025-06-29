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بدء تصوير فيلم "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد

03:40 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بيومي فؤاد 1
  • عرض 6 صورة
    بيومي فؤاد
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي وهشام فتحي
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي (4)
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كتبت- منى الموجي:

بدأت "ڤوكس ستوديوز" تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بالنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب: أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة المليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسؤولية.

فيلم ابن مين فيهم ليلى علوي بيومي فؤاد
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