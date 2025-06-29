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عرض كامل العدد لفيلم "رفعت عيني للسما" في سوهاج

10:00 ص الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أيمن الأمير في ندوة عقب عرض الفيلم في سوهاج
  • عرض 7 صورة
    الجمهور يحتفي بعرض رفعت عيني للسما في سوهاج
  • عرض 7 صورة
    عرض فيلم رفعت عيني للسما في سوهاج
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجمهور من عرض فيلم رفعت عيني للسما في سوهاج
  • عرض 7 صورة
    مخرج الفيلم أيمن الأمير
  • عرض 7 صورة
    الجمهور من عرض رفعت عيني للسما في سوهاج
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كتب- مروان الطيب:

كشف صناع فيلم "رفعت عيني للسما" عن إقامة العرض الخاص للجمهور في محافظة سوهاج عبر الصفحة الرسمية للفيلم على "إنستجرام".

ونشرت الصفحة صور من كواليس عرض الفيلم، أوضحت خلالها حضور جماهيري كبير تحت شعار "كامل العدد".

وأقيمت ندوة للمخرج الفيلم أيمن الأمير وكتبت الصفحة على الصور: "صور من عرض فيلم (رفعت عيني للسما) فى سوهاج الأسبوع اللي فات، بحضور أيمن الأمير مخرج ومنتج الفيلم، ومحمد خالد المنتج المنفذ.

تدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما"حول مجموعة من الفتيات قررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، وتملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما تحلمن بأن تصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات، الفيلم إخراج أيمن الأمير وندى رياض.

فيلم رفعت عيني للسما سوهاج
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