فتحي عبدالوهاب يبدأ تصوير فيلم "ثلاثة في واحد" مع سيد رجب وبيومي فؤاد

كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان فتحي عبدالوهاب تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد "ثلاثة في واحد"، وذلك في إمارة أبو ظبي، بمشاركة كل من الفنان سيد رجب والفنان بيومي فؤاد.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن الكوميدي الممزوج بالمغامرات، من تأليف عبدالفتاح بوشة، وإخراج هشام الشافعي، ومن المقرر أن يستكمل تصوير باقي مشاهده ما بين أبو ظبي والقاهرة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فتحي عبدالوهاب شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، ومجموعة كبيرة من الفنانين.