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بطريقة كوميدية السقا وفهمي يروجان لفيلم "أحمد وأحمد"

09:00 م الجمعة 27 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السقا وفهمي
  • عرض 3 صورة
    أحمد السقا وأحمد فهمي
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روج النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي لأحدث أعمالهما السينمائية "أحمد وأحمد" المقرر طرحه في دور العرض يوم 2 يوليو المقبل.
وظهر أحمد فهمي وأحمد السقا في فيديو كوميدي عبر إنستجرام، و قاما بتبادل القمصان معا حوار طريف.
وتدور أحداث الفيلم عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.و
يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري.

أحمد السقا أحمد فهمي أحمد وأحمد
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