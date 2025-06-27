كتبت- منى الموجي:

عبّرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بمشاركتها في فيلم هابي بيرث داي Happy Birthday ، مؤكدة أن التجربة شكلت علامة فارقة في مسيرتها، وأنها شعرت منذ اللحظة الأولى برغبة حقيقية في أن تكون جزءًا من هذا العمل الذي وصفته بـ"الجاد، الرائع، الرقيق، والإنساني".



وقالت حنان خلال مداخلة فيديو ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المعروض عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي: "من أول ما عرض عليا أستاذ محمد دياب الفيلم، وقعت في غرامه، وسألني: إيه رأيك في شخصية نادية؟ فقلت له: لا، إيه رأيي في الفيلم كله؟ أنا عايزة أكون جزء من العمل ده بكل تفاصيله، لأنه بيحمل قضية مهمة ويُقدَّم برقي شديد".



أضافت: "كنت مراهنة على نجاح سارة جوهر (المخرجة) من البداية، وقلت لها على الأقل هتاخدي جائزة أفضل عمل أول".



وعن كواليس التصوير، كشفت حنان مطاوع عن مشهد صعب تم تصويره في مياه نهر النيل، قائلة: "نزلت مرتين الماية، المرة الأولى كانت في جزء ضحل ومياه راكدة مليانة طحالب وبقايا أشياء، ماكنش النيل الواسع اللي بنشرب منه، المرة التانية كانت الأصعب، في شهر مارس والماية كانت تلج، ومفروض نقعد ساعة أو ساعتين، فقعدنا حوالي 7 أو 8 ساعات بسبب عطل مفاجئ في الكاميرا، وكل حاجة توقفت، وفضلنا في الماية لحد الغروب".



تابعت: "أطرافي تجمدت، وماية النيل كانت تقيلة لأنها مليانة طمي، لكن كنت مصممة أكون مركزة، لأن المشهد كان مهم، ولازم أكون في قمة التركيز".

وأشارت إلى أن فريق الإنتاج حرص لاحقًا على سلامة المشاركين، إذ تم صرف جرعات وقائية من دواء البلهارسيا لهم جميعًا، قائلة: "الإنتاج بعتلي بعدها بيومين 3 حبوب وقائية بناء على توصية من سارة جوهر.. والحمد لله أنها عدت على خير".

"هابي بيرث داي" تأليف وإخراج سارة جوهر، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، حنان مطاوع، الطفلة خديجة.