إيرادات الخميس.. "المشروع X" الأول و"في عز الضهر" بالمركز الثالث

إيرادات الخميس.. _المشروع X_ الأول و_ريستارت_ في ا

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، في عز الضهر، وحققت أمس الخميس 26 يونيو 2025، إيرادات بلغت 3 ملايين و300 ألف و181 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و546 ألفا و213 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثاني، محققا مليونا و242 ألفا و680 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

في عز الضهر

وفاز بالمركز الثالث فيلم في عز الضهر، والذي حقق 414 ألفا و592 جنيها.

"في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

سيكو سيكو

وذهب المركز الرابع والأخير لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 96 ألفا و696 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.