كتب- مروان الطيب:

احتفل السيناريست أيمن بهجت قمر، بدخول فيلمه "ريستارت" قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "ريستارت يصل لـ ٧٩ مليون ونصف ويدخل قائمة أعلى١٠ أفلام في تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات".

وتابع: "الحمد لله النجاح ده بفضل ربنا وتعبنا كلنا وأولنا تامر حسني وفريق العمل كله ودي أقل هدية لأختنا المخرجة سارة وفيق ويا رب النجاح ده يخفف من عليها صدمتها في رحيل والدتها، ألف مبروك ربنا كبير ودايما بيبيض وشي، ولسه".

تدور أحداث فيلم "ريستارت" في إطار من الكوميديا والرومانسية حول محمد، وهو فني صيانة هواتف بسيط، يحلم بالزواج من حبيبته المؤثرة المغمورة على مواقع التواصل (عفاف)، ويجدان أن السبيل الوحيد لتحقيق حلمهما هو المال، فيقرران التعاون مع عائلتيهما لملاحقة الشهرة.

يشارك ببطولة فيلم "ريستارت" كلا من تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.