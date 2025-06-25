أميرة دياب تنتهي من تصوير فيلمها الأول "بروفة فرح" (صور)

كتبت- منى الموجي:

انتهت المخرجة أميرة دياب من تصوير مشاهد فيلمها الروائي الطويل الأول "بروفة فرح"، لتبدأ مرحلة ما بعد الإنتاج والتي تشمل المونتاج والميكساج والموسيقى التصويرية، استعدادا لطرحه في موسم صيف 2025.

وأكدت أميرة في بيان صحفي أن النسخة التي يتم تصويرها حاليا هي رقم 16 بعد كتابة معالجة الفيلم والنسخة الأولى منه، والتي شهدت تطويرا كبيرا عليها منذ أن كانت فكرة في أوائل 2023، وكتبت المعالجة الأولى للعمل ولكنها كانت مكتوبة لفلسطين والشام، إلى أن اتفق معها المنتج هشام عبدالخالق على أن تدور أحداث القصة في مصر.

وأشارت إلى انتقالها للعيش في مصر لمدة عام ونصف لتجد أنها اجتماعيا الأنسب لتقديم الفكرة للجمهور الذي سيتفاعل معها، موضحة "بالرغم أن الفكرة متواجدة في كل العالم ولكن تفاصيلها والاختلافات التي ستقدم من خلال النسيج المصري ستكون أقوى".

وأضافت "بدأت مرحلة البحث عن كاتب مصري يشاركني في تقديم بعض التفاصيل والطبيعة المصرية واللهجة لاني لا أجيدها بالرغم من أن خلال عام ونصف قمت بالتواجد في العديد من الأماكن والمناسبات الاجتماعية حتى أتمكن من إجراء أبحاثي ومعاشرة تلك الطبقات، وطريقة تفكيرها والفروق بينهم وطرق تعاملهم، إلى أن حددت الطبقات التي سأتناولها في الفيلم، ولكن عندما تم التعاون مع السيناريست دينا ماهر وجدت إنها مميزة وأحببت العمل معها، كما تعلم كيف يفكر الناس في الشارع، خاصة وأن هذا العمل الروائي الطويل الأول لها أيضا".

وحول مرحلة التحضيرات والمعاينات فقالت أميرة "بدأتها في صيف 2024، ما بين كتابة الفيلم مع دينا وما بين عمل معاينات لأماكن التصوير واختيار فريق العمل بالكامل للفيلم، ولقد قمت بزيارة العديد من الأماكن في مختلف محافظات مصر، منها: الأقصر وأسوان والفيوم وسيوة والبحر الأحمر تحديدا الغردقة ومنطقة سقارة، واستغرقت تلك المعاينات ما يقرب من شهرين إلى أن تم اختيار الأماكن التي تم تصوير أحداث الفيلم فيها، ولكن ما يمكن أن أقوله إنني شعرت بحالة من الإنبهار بالأماكن التي زرتها، والمواقع التي لم تكتشفها عدسات السينما، فمصر مازال لديها الكثير ولابد أن يظهر على شاشات السينما ليرى الجميع الأماكن الخلابة غير المكتشفة بها".

"بروفة فرح" إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو لهشام عبدالخالق، وبطولة النجوم: نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة وعادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.