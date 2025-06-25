بالصور| مينا مسعود يشاهد "في عز الضهر" مع الجمهور بالقاهرة

كتبت- منى الموجي:

حرص النجم العالمي مينا مسعود، على مشاهدة فيلمه "في عز الضهر" مع الجمهور في القاهرة، احتفالا بأولى بطولاته في السينما المصرية.

وتفاعل الجمهور مع زيارة مينا التي تأتي ضمن حملة الترويج للفيلم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه، وقابلوه بتصفيق وحفاوة كبيرة.

وقال مينا في بيان صحفي بعد مقابلته للجمهور "ردود فعل الجمهور المصري تعني لي الكثير، وهي أغلى من أي نجاح مهني. أشعر بالامتنان لهذا الاستقبال الدافئ، وكنت حريصًا على التواجد بنفسي في السينمات لأشارك الجمهور هذه اللحظة، خاصة بعد تأخر موعد طرح الفيلم. هذه الزيارة هي مجرد بداية، وسأقوم بجولة جديدة في دور العرض يومي الخميس والجمعة المقبلين لألتقي بالجمهور وأستمع إلى آرائهم عن قرب."

‎طُرح فيلم "في عز الضهر" في السينمات يوم 18 يونيو 2025، ويعرض في: مصر، السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان ولبنان والأردن وسوريا والعراق إلى جانب دول أمريكا الشمالية وكندا.

‎فيلم "في عز الضهر" من إنتاج الإخوة المتحدين، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته إلى جانب مينا مسعود نخبة من نجوم السينما المصرية: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي ومحمود حجازي ومحمد علي رزق.