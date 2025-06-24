قبل عرضه في السينمات.. طرح بوستر دعائي لفيلم "أحمد وأحمد"

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة، بوستر جديد لفيلم "أحمد وأحمد" والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشرت الشركة بوستر الفيلم، عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "الدنيا اتقلبت على أحمد وأحمد استعدوا لفيلم كله أكشن وضحك، فيلم الصيف".

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكنه يتعرض لحادثة سير ويفقد الذاكرة بعد عودته إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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