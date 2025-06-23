عرض حصري لـ "رسائل الشيخ دراز" بمكتبة الآغا خان بلندن

كتبت- منال الجيوشي

تستقبل مكتبة الآغا خان بلندن الفيلم الوثائقي المصري رسائل الشيخ دراز للمخرجة ماجي مرجان في عرض حصري يوم الثلاثاء 24 يونيو الساعة 5:30 مساءً، وذلك تخليدًا لإرث الدكتور محمد عبد الله دراز، الشخصية الرائدة في الفلسفة الإسلامية.

يُقام هذا الحدث لكبار الشخصيات، حيث سيحضره سفير مصر في لندن وزوجته، بالإضافة إلى القنصل العام وزوجته، كما دُعيت شخصيات بارزة أخرى في لندن. إضافةً إلى ذلك، سيصل عدد من أحفاد الشيخ دراز لحضور الحدث من بينهم نهى الخولي.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان لأفلام المرأة وحصد جائزتين، هما جائزة رشيدة عبد السلام (جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الطويلة)، وجائزة الاتحاد الأوروبي لأحسن فيلم يورومتوسطي يتناول قضايا المرأة في مسابقة اليورورمتوسطي. كما شهد عرضًا تجاريًا ناجحًا للغاية بسينما زاوية حيث استمر قائمًا لأكثر من 3 أسابيع

الفيلم من إخراج ماجي مرجان وتشاركها الكتابة تغريد العصفوري وقام بمونتاج الفيلم أمجد شفيق وتامر عبدالله، ومدير تصوير عماد نبيل، وموسيقى خالد الكمار، وقام بالأداء الصوتي الممثل صدقي صخر