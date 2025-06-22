طرح فيديو ترويجي جديد لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة السقا وفهمي

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة برومو ترويجي لفيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي.

ونشرت الشركة البرومو، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "هو الفيلم أكشن ولا كوميدي؟، كلنا هنعرف يوم ٢ يوليو في السينمات، أحمد وأحمد أفلام الصيف".

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكنه يتعرض لحادثة سير ويفقد الذاكرة بعد عودته إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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